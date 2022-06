Das Streiflicht

(SZ) Das Wort hat die Bundesministerin der Verteidigung, Frau Christine Lambrecht (SPD): "Meine Damen und Herren! Die Opposition hält uns in einer böswilligen Verdrehung der Tatsachen vor, dass wir Panzer in die Ukraine liefern, obwohl die Bundesregierung versichert habe, das nicht zu tun. Aber diese Regierung hält unbeirrt an ihrem Kurs fest, den Kampf der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg mit allen nur denkbaren Kräften zu unterstützen, wie es der Herr Bundeskanzler so treffend formuliert hat: Wir tun, was wir können! Ich möchte hinzufügen: Wir tun sogar, was wir nicht können. Wir liefern der Ukraine Material der Bundeswehr, welches diese gar nicht besitzt, wie den Gepard-Flugabwehrpanzer. Der Gepard-Flugabwehrpanzer ist doch kein Panzer. Er schießt ja mit diesem Rohr in die Luft, um Infrastruktur zu schützen. Oder, Moment, waren es sogar zwei so Rohre? Oder drei? (blättert in ihren Unterlagen, murmelt) Dieses Ministerium ... Wo ist denn bloß die Fibel ,Bundeswehr für Anfänger?' ... Jedenfalls unterscheidet sich der Gepard-Panzer grundlegend vom Hauptkampfpanzer, der zwar auch mit so einem Rohr in die Luft schießt, aber nicht so wie der Gepard-Panzer, der eben deshalb kein Panzer ist. Das haben mir die führenden Fachleute meines Hauses bestätigt.