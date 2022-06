Das Streiflicht

(SZ) Manchmal, wenn man schlecht geschlafen hat, fragt man sich, wozu man eigentlich die Grünen und die FDP in der Regierung braucht. Die Grünen haben sich erstaunlich schnell zu einer Waffenexport-Braunkohle-Partei gewandelt, und keiner kann das so schön erklären wie Robert Habeck, der voriges Jahr noch nicht Spitzenkandidat werden durfte, weil er die Dinge so schön erklären kann. Die FDP wiederum leidet unter dem 2009-Syndrom: Ganz wichtig in die Regierung gestartet, dann aber abgeschmiert. Das ZDF-Politbarometer sagt, dass Christian Lindner gerade genauso unpopulär ist wie Friedrich Merz, was beiden zu denken geben sollte, zumal da Karl Ich-bin-verwirrt-Lauterbach deutlich beliebter ist als beide. Es gibt aber auch gute Nachrichten von den Grünen und den Liberalen. Toni Hofreiters Sohn sieht viel niedlicher aus als sein Vater (hoffentlich wächst sich das nicht aus). Und die FDP setzt sich für die Freiheit der Katzen in Walldorf ein.