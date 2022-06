(SZ) Auch dieser Sommer, von dem wir noch nicht wissen, ob er uns verbrennen oder ertränken will, wird wieder ein Sommer der Rettungsgeschichten werden. Pädagogen und andere Beobachter stellen ja schon seit einer guten Weile fest, dass immer weniger Kinder die Kunst des Schwimmens beherrschen. Das schöne amphibische Geheimnis des Menschen, sich mit ungewöhnlicher Arm- und Beinarbeit über Wasser zu halten, wird an den Wasserteufel verraten, der alle Nichtschwimmer in die Tiefe zieht. Was dieses Sommerelend noch gewaltiger macht: Es fehlt allerorten an Bademeistern, jedenfalls gilt das für beinahe alle Orte in Bayern, das so reich an Seen ist wie die CSU an Stimmenverlusten. Warum will niemand mehr diesen schönen und wichtigen Beruf ausüben? Der Grund ist dieser: Die Nichtschwimmer sind inzwischen nicht mehr aus dem Becken zu kriegen, weil alle Bäder Spaßbäder sind und von frühmorgens bis spätabends geöffnet haben. Als Bademeister muss man 70 Stunden die Woche arbeiten. Diese Zahl stammt von Ralf Großmann, dem Landesvorsitzenden des Bundesverbandes deutscher Schwimmmeister in Bayern.