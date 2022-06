Das Streiflicht

(SZ) Dass die Grenzen des Denkbaren mit denen des Sagbaren im Alltag oft nicht übereinstimmen, wissen alle, die schon einmal etwas gesagt haben, was sie sich besser bloß gedacht hätten. Den Philosophen indessen ehrt es, wenn das, was er sagt, mit dem, was er gedacht hat, Schritt hält. Von Arthur Schopenhauer ist überliefert, dass er von anderen Geistesmenschen manchmal das Schlimmste dachte, und wenn ihn diese Wallung überkam, war er bestrebt, sie auch sprachlich adäquat umzusetzen. Von den Literaten sagte er, sie seien Schiefköpfe, langbärtiges Gezwerge, Federvieh, Hundsfotte und Winkelsudler, und was seinen Kollegen Hegel anging, so schimpfte er ihn einen Philosophaster und erbärmlichen Patron und bezichtigte ihn der Windbeutelei. Vor diesem Hintergrund nimmt sich fast possierlich aus, was Peter Sloterdijk kürzlich bei dem Philosophiefestival Phil.Cologne eingestand. Er liebe das Wort "Arschgeige", sagte er und ist damit auf dem besten Weg, sich neben oder jedenfalls hinter Richard David Precht als "Philosoph der Herzen" zu etablieren.