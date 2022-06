Das Streiflicht

(SZ) Dass in einer unübersichtlichen Welt ausgerechnet der Fußball für eine gewisse Ordnung sorgt, konnte man schon Ende der Sechziger an der Mannschaft des SV Alsenborn ablesen. Alsenborn, legendärer Provinzverein, einmal sogar fast in die Bundesliga aufgestiegen. In Alsenborn war alles an seinem Platz: Torwart Franz Schwarzwälder, Verteidiger Roland Kirsch. Wessen Aufstellung mit der Kombination "Schwarzwälder - Kirsch" anfängt, der hat einen klassischen Beleg für die These geliefert, dass sich die Dinge manchmal aufs Seltsamste fügen. Man sprach damals übrigens von der Alsenborner Tortenabwehr.