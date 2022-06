Das Streiflicht

(SZ) Irgendwo in den Tiefen des Willy-Brandt-Hauses soll es noch ein Messgerät geben, das angeblich Franz Müntefering im Oktober 2002 beschaffen ließ. Damals wurde ein gewisser Olaf Scholz SPD-Generalsekretär, und Müntefering, ein Mann der klaren, nicht zu komplizierten Sätze, habe mit dem Kasten pädagogisch auf Scholz einwirken wollen. Der Müntefering-O-Mat soll in der Lage gewesen sein, Phrasen sofort zu erkennen und durch ein kurzes Klingeln anzuzeigen. Müntefering hatte angeblich das Gerät im Büro des Generalsekretärs aufbauen und es als Wasserspender tarnen lassen. Insider wollen wissen, dass es bereits am nächsten Tag wieder heimlich entfernt wurde, weil Scholz sich darüber beschwert habe, dass in seinem Büro ein leiser Dauerklingelton zu hören gewesen sei.