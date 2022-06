Das Streiflicht

(SZ) In ganz alten Zeiten, als die Leute sich noch echte Witze erzählten, erzählten sie sich auch folgenden Reißer: Stellt einer sein teures Fahrrad ab, und weil er kein Schloss hat, hängt er als Warnung einen Notizzettel an den Lenker. "Klauen gefährlich - gezeichnet: Muhammad Ali". Wenig später ist das Rad natürlich trotzdem gestohlen, nur der Zettel ist noch da, frisch beschriftet: "Verfolgung zwecklos - gezeichnet: Eddy Merckx." Das war witzig - naja, so halbwitzig wenigstens -, weil die Sportler in einen neuen und ungewohnten Zusammenhang eingepflegt wurden. Und weil - ein netter Tom- und Jerry-Twist - der weltbeste Boxer dem weltbesten Radfahrer nichts würde anhaben können, schließlich war der weltbeste Radfahrer schnell genug, um der Abreibung entgehen zu können.