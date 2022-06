Das Streiflicht

(SZ) Liebhaber von musikalisch Entlegenem kennen vielleicht das Liedchen "Umleitung", das der Bänkelsänger Franz Josef Degenhardt in den Sechzigerjahren schrieb und sang. Darin geht es um einen Fahrzeuglenker, der von der Hauptstraße ins Ländliche umgelenkt wird und sehr bald mit seinem Auto stehen bleibt, weil "der Benzintank leer" ist, wie es im Lied so schön ehrpusselig präzise heißt. Mit dem Kanister in der Hand erreicht das lyrische Ich sehr bald eine Zapfsäule, wo es mit einer jungen Tankstellenwartin Bekanntschaft macht. Zwischen den beiden entfaltet sich folgender Dialog: "'Den Kanister', sagst du, 'bitte voll', sie lächelt, 'Super', fragt sie, 'oder einfach', du sagst 'Ja'. 'Es ist heiß hier', sagst du, 'Och, es geht noch', sagt sie. Ihre Eltern waren nicht da." Die genaue Wiedergabe der Unterhaltung korreliert mit der detaillierten Beschreibung der jungen Frau. Die Landschaft in ihrer sommerlichen Behaglichkeit beschreibt der Dichter nach allen Regeln der Kunst und dann erinnert er sich an seine Jugend in einem kleinen Dorf, die er als bedrückend empfand. Auch vom Vater ist die Rede, und ein Starfighter zeichnet, besonders schön, am Himmel eine weiße Maus. All dies nimmt der Hörer interessiert zur Kenntnis. Nur die eine Frage bleibt unbeantwortet: Ist der Sprit an der ländlichen Zapfsäule preisgünstiger als in der Stadt?