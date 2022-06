Das Streiflicht

(SZ) Soeben hat das Verwaltungsgericht Regensburg einen Klageführer aus Siegenburg bei Kelheim abgewiesen, der auf dem Rechtsweg das Läuten der Kirchenglocken in seinem Ort untersagen lassen wollte. Dieses Läuten, so der Beschluss, sei als "zumutbare sozialadäquate Einwirkung" anzusehen, mal ganz abgesehen davon, dass sie insgesamt nur 14 Minuten am Tag erklängen. Der Kläger wohnt erst seit 2019 neben Sankt Nikolaus und zählt somit zu jener Gruppe, die man im Freistaat von jeher als sozialadäquat eher ganz wenig zumutbar betrachtet, zu den Zugezogenen nämlich. Einer von denen also, sagt man dann, die keiner gebeten hat, sich hier niederzulassen, die aber, kaum dass sie ihr neues Heim bezogen haben, über in aller Herrgottsfrüh muhende Kühe, lärmende Kinder, das Froschgequake aus dem Feuerlöschteich oder eben den traditionsreichen Donnerhall vom Kirchturm lamentieren.