Das Streiflicht

(SZ) Von dem Helden Samson sagt die Bibel, dass er, indem er durch pure Körperkraft eine große Halle zum Einsturz brachte, mehr Philister mit sich in den Tod riss, als er in seinem ganzen Leben umgebracht hatte. Ohne einen Vergleich in der Person oder Sache anstellen zu wollen, ist von Angela Merkel Folgendes zu notieren: Indem sie sich beherzt dazu bekannte, nur noch Wohlfühltermine anzunehmen, hat sie im Ruhestand einen brausenderen Heiterkeitserfolg eingefahren als je in ihrer weiß Gott nicht kurzen Amtszeit. Wie es aussieht, ist bei dieser Aussage im Publikum für einen beseligenden Augenblick das bis dahin Unvorstellbare plötzlich vorstellbar geworden, nämlich dass Merkel sich für ihr Lieblingsgericht, die Pommersche Kartoffelsuppe, ein Wohlfühlrezept aus dem nächsten Brigitte-Herbstheft aufs Handy herunterlädt und dann beim Kochen womöglich sogar die Seele baumeln lässt.