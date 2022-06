Das Streiflicht

(SZ) Der Wunsch, die Geschichte zu verändern, ist so alt wie die Geschichte selbst. Seit die Menschheit verstanden hat, dass die Vergangenheit etwas ist, das sie mit in die Zukunft schleppt, grübelt sie nach Möglichkeiten, wie man Untaten, Missgeschicke und Fehlentscheidungen, also eigentlich alles, was im Leben passiert, ungeschehen machen könnte. Zeitreisen erschienen eine Weile in Film und Fernsehen als angemessenes Mittel, an den historischen Stellschrauben zu drehen. Aber nach drei Teilen "Zurück in die Zukunft" hatte selbst der fanatischste Technikaficionado eingesehen, dass man lieber die Finger von der Vergangenheit lässt, weil man sonst sich selbst gerade aus der Gegenwart gelöscht hat. Deshalb gibt es nur noch einen einzigen Menschen, der die Geschichte immer wieder neu schreibt, weil er sie beknackt findet, und das ist der Filmregisseur Quentin Tarantino.