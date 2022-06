Das Streiflicht

(SZ) Kann es sein, dass die Menschheit im Augenblick eine ausgeprägte Neigung zur Anhänglichkeit hat? Es gibt nämlich wieder eine neue Befragung der Menschheit, diesmal geht es um die Frage, ob die Menschheit zu sehr vom Internet und seinen dummen kleinen Geschwistern, den sozialen Medien, abhängig sei. Dabei kam heraus, dass vor allem die älteren Teile der Menschheit lieber weniger Netzreichweite zur Verfügung haben als, ja was eigentlich, sagen wir mal: als gedacht. Sie möchten viel mehr, so steht es in einer dpa-Meldung, "die volle Aufmerksamkeit ihrer Mitmenschen haben". Nun könnte sich in die Auswertung der Menschheitsbefragung exakt an dieser Stelle ein Missverständnis eingeschlichen haben, denn bitte: Wo bekommt ein Mensch derart voll die Aufmerksamkeit seiner Mitmenschen wie auf Twitter, wo er den Belangreichtum seines Lebens halbstündlich mit anderen Aufmerksamkeits-Aficionados teilen kann? Aber das ist offenbar nicht gemeint. In Wahrheit wollen diese Menschen jene Art von Aufmerksamkeit, die es eigentlich gar nicht mehr oder nur noch in verschrobenen privaten Aufmerksamkeitssammlungen von Nostalgikern gibt.