(SZ) Erinnert sich noch jemand an Harald Schmidt? Genau, das war dieser lustige Schwabe - eigentlich ein Widerspruch in sich - , der in den Neunzigerjahren im Fernsehen mal das verkörperte, was Jan Böhmermann in diesen Zwanzigerjahren nie werden wird. Neulich hat Schmidt mitgeteilt, was ihm fehlt: Elon Musk. "Solche Typen bräuchten wir in Deutschland auch", sagte Schmidt in einem Interview, in dem er auch gleich schwurbelnde Geisteswissenschaftler beleidigte, was hierzulande immer gut kommt. Schon Kaiser Wilhelm mochte keine Intellektuellen. Wenn der russische Oligarch als solcher der typische Kapitalist des ausgehenden 20. Jahrhunderts war, ist Elon Musk zweifelsohne der epocheprägende Kapitalist des frühen 21. Jahrhunderts: reichster Mann der Welt; stellt Elektroautos (Tesla) und Raumschiffe her; ist antisozial bis autoritär; verachtet im Prinzip den Staat; möchte den Mars besiedeln. Einer seiner Söhne heißt "X AE A-XII" mit Vornamen, was kein Schreibfehler ist, sondern darauf hindeutet, dass Musks Synapsen so feuern, dass sie nicht einmal der Botschafter Melnyk als Waffen für die Ukraine würde haben wollen.