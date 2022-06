(SZ) Kleiner Tipp zur Gestaltung des Pfingstausflugs, zu dem alle, ausgenommen Geistliche und Wirtshauspersonal, verpflichtet sind: Leute, vergesst das Neun-Euro-Ticket! Nehmt auf keinen Fall die Bahn! Wer an Pfingsten mit der Bahn fährt, ist von allen heiligen Geistern verlassen. Steigt lieber ins Auto, jetzt, da einem das Benzin praktisch hinterhergeschmissen wird. Im Auto sitzend kann der Mensch viele besinnliche Stunden im Stau verleben, ja mehr noch: Namentlich Familien finden endlich wieder Zeit, sich gegenseitig in Erinnerung zu rufen und miteinander zu reden. Was hingegen Abenteurern, die partout im Zug reisen wollen, an den Feiertagen blüht, ist jetzt überall zu lesen. Die Züge, warnt die Eisenbahn-Gewerkschaft EVG, werden voll sein, so voll, dass man sie notfalls räumen muss mitsamt den überfüllten Bahnhöfen. Aber auch andere Experten, etwa der Bundesverband der Bedenkenträger (Kassandra e. V.), prognostizieren Chaos und Fahrplan-Anarchie, dazu fehlendes Fair Play bei Raufereien um Sitzplätze sowie Papiermangel in den Bordtoiletten. Überhaupt wird das Neun-Euro-Pfingsten ein "Stresstest" für Mensch und Schiene - und für die Insel Sylt, die beim Ansturm der Billigtouristen im Meer versinken wird.

Eigentlich hätte das Chaos schon am 1. Juni eintreten müssen, dem Tag der Einführung des Neun-Euro-Tickets. An vielen Bahnhöfen des Landes hatten sich Chaosforscher eingefunden, um zu beobachten, wie 5000 Menschen einen Zug stürmen, von dem viele gar nicht wissen, wohin er fährt. Ist auch egal, Hauptsache, billig. Was aber geschah? Es kamen keine 5000, ja oft nicht mal mehr als an normalen Tagen. Das ist doch ärgerlich, oder? Da wartet man am Bahnsteig auf das Chaos, und dann kommt es nicht. So als würde das Chaos wissen, dass der Bahnsteig von Natur aus ein Ort des vergeblichen Wartens ist. Immerhin, ein paar rühmliche Ausnahmen gab es doch. So berichtet ein Gewährsmensch auf Spiegel Online: "Auf der Strecke Besigheim nach Bietigheim sah ich einen total überfüllten Zug wie in Japan." Dabei dürfte es sich jedoch um Schwaben handeln, die jede Gelegenheit nutzen, bei der man etwas sparen kann.

Aber jetzt mal ohne Witz: Wäre es wirklich so schlimm, zusammengepresst wie Hühner in der Legebatterie im Zug von Altötting nach Sylt zu reisen? Endlich mal wieder menschliche Nähe spüren nach all dem Bleiben-Sie-mir-vom-Leib-Getue während der Corona-Zeit - das wollen wir doch alle. Gut, einige fahren mit der Bahn, damit sie im Internet darüber schimpfen können; die Gutwilligen aber nehmen den Zug, um ihren Beitrag zum Chaos zu leisten. Schließlich wissen sie: Nur wenn alle mitmachen, wenn Züge angehalten und Bahnhöfe geräumt werden müssen, ist das Neun-Euro-Ticket eine Erfolgsgeschichte. Im Raum Besigheim/Bietigheim ist man bereits auf einem guten Weg.