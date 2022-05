Das Streiflicht

(SZ) Der Bundesfinanzminister Christian Lindner hat das 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für die Bundeswehr soeben eine "einmalige Ausnahme" genannt. Das lässt eine Reihe von Möglichkeiten zu, was genau er wohl meinen könnte. Will der FDP-Politiker versichern, dass die Bundesregierung nach der ausnahmsweisen Einmalzahlung entschlossen zu ihrem früheren Kurs zurückkehren wird, der Bundeswehr maximal sieben einsatzbereite Panzer zu finanzieren? Oder will er sagen, dass er auf seinem vielbeschworenen Weg zur Sanierung der Staatsfinanzen zwar viele Ausnahmen macht, bei der Bundeswehr aber nur ein einziges Mal dazu bereit ist? Oder bedeutet es umgekehrt, dass niemand sonst außer den Generälen nun ankommen solle, um die Hand aufzuhalten, denn wo der Herr der Kassen ein kleines Sondervermögen versteckt hatte, da könnten ja noch andere sein, nicht wahr?