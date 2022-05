(SZ) Man weiß nicht, wie Hiob reagierte, als der Herr zu ihm sprach und ihn fragte, ob er die Bande der sieben Sterne zusammenbinden könne und ob er überhaupt des Himmels Ordnungen kenne. Vermutlich hat Hiob geschwiegen, obwohl man auch seinerzeit schon die eine oder andere Ahnung davon hatte, wie es in den Weiten des Alls zugehen könnte. Die Griechen machten daraus dann Nägel mit Köpfen, indem sie eine Theorie entwarfen, der zufolge die Himmelskörper im Lauf ihrer ewig gleichen Bewegungen Harmonien erzeugen, die man unter dem Begriff Sphärenmusik zusammenfasste. Diese Lehre wurde vielfach ausgestaltet und erweitert, bis hin zu Stanley Kubricks Film "2001: Odyssee im Weltraum". Er kam 1968 in die Kinos, und seitdem gilt es als beinahe sicher, dass Richard Strauss mit "Also sprach Zarathustra" auch das All beherrscht.