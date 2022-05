Das Streiflicht

(SZ) Gibt es in dieser von Empörungswellen überspülten Zeit überhaupt noch kulturelle Errungenschaften, denen es vergönnt ist, frei von Schmach und Anklage zu bleiben? Bis vor Kurzem, genauer: bis zum Geburtstag von Manuela Schwesig hätte man Stein und Bein darauf schwören können, dass zumindest dem Blechkuchen selbst der alleraufgeweckte Wokist nicht ans Zeug flicken kann. Der Blechkuchen galt mit seiner auf kinderleichter Herstellbarkeit und geschmacklicher Eingängigkeit fußenden Popularität als Volkskuchen erster Sahne. Immer dann, wenn ein Nachmittag ohne Pomp und allzu cremeschnittiges Gespreize vonstattengehen sollte, hatte man den guten alten Blechkuchen aus dem Ofen gezogen. Er war die Pizza der süßen Zähne, mal kam er gedeckt, mal mit prallen Früchten daher. Immer aber war er von derart verblüffender Schlichtheit, dass wirklich jeder ein Stück, gerne noch ein zweites auf seinen Teller rücken ließ. Das einzig Blöde am Blechkuchen war sein Name, der bei Unkundigen den Eindruck hinterlassen konnte, der Kuchen selbst sei aus Metall. Natürlich ist in Wahrheit sein Trägermedium aus Blech.