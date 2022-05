Das Streiflicht

(SZ) Wenn es einem in fast aussichtsloser Lage angeheuerten Fußballtrainer gelingt, den bedrohten Verein noch vor dem Absturz zu bewahren, dann hat er vermutlich gute Arbeit geleistet. Wenn die aus höchster Not errettete und sicher in die nächste Saison geleitete Mannschaft "Alte Dame" heißt, dann ist das vielleicht sogar ein bisschen mehr als gute Arbeit. Dann ist das fast schon eine gute Tat, im Pfadfindersinn. Felix Magath, aktiver Nächstenliebe auf dem Platz sonst unverdächtig, darf sich also etwas darauf einbilden, dass er Hertha BSC zum Verbleib in der ersten Liga geführt hat. Und wer am Montagabend, nachdem die Rettung vollbracht war, Magaths Ausführungen über die außergewöhnliche, einmalige und nicht zu unterschätzende Schwierigkeit dieser Mission hörte, darf vermuten: Das tut er auch. Und nun? Will Magath, der schwer Vermittelbare, sich mit der Hertha-Rettung im Lebenslauf für neue Aufgaben empfehlen? Oder war's das, als versöhnlicher Abschluss einer nicht immer versöhnlichen Karriere? Magath, 68, ließ die Frage offen, hinterließ aber einen Satz, den die Welt jetzt auf der Suche nach Antworten kneten und wenden darf wie Magath seine Teebeutel: Er gehe jetzt erst mal nach Hause, Holz hacken.