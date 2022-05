Das Streiflicht

(SZ) Die Zwanzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts werden, kulturell und gesellschaftspolitisch betrachtet, gelegentlich die roaring twenties genannt, die aufregenden, maßlosen, anstrengenden Zwanzigerjahre. Die Zwanzigerjahre dieses Jahrhunderts sind zwar, politisch gesehen, auch roaring. Kulturell aber erschöpfen sie sich weitgehend darin, dass man sich darüber streitet, wer was darf und wie man die Vergangenheit am besten so interpretiert, dass der Eindruck entsteht, sie wäre damals von den heutigen Aktivisten ganz anders gestaltet worden, hätte sie leider nicht schon stattgefunden. Allerdings gibt es auch Menschen, die sich diesem Trend entgegenstellen. Sie machen die Vergangenheit wiederum manchmal in einer Weise zur Gegenwart, von der man nur hoffen kann, dass sie keine große Zukunft hat.