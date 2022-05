Das Streiflicht

(SZ) Dem Bock, das muss jetzt mal gesagt werden, geschieht permanent Unrecht. Weil er von alters her mit dem materialisierten Bösen sowie einem übersteigerten Geschlechtstrieb in Verbindung gebracht wird, kursieren Beleidigungen wie alter Bock, geiler Bock, bocksteif oder Bocksgestank. Unter sensiblen Menschen nennt man so etwas framing; schon durch die Verwendung gewisser Begriffe soll eine bestimmte emotionale Atmosphäre, ein Wahrnehmungsrahmen, geschaffen werden. Wenn zum Beispiel jemand "Bratwurstbude" statt PEN-Club sagt, dann framt er genauso, wie wenn ein stellvertretender Aufsichtsratschef behauptet, ihm gehe es um das Wohl der Belegschaft. Der Bock kann sich des gegen ihn gerichteten Framings nicht erwehren. Seine Ausdrucksmöglichkeiten sind noch beschränkter als die von Dieter Bohlen. Und niemand würde zu seiner Unterstützung einen Brief schreiben, der, hieße der Bock denn Max, mit der Zeile "Lieber Max ..." beginnen würde. Es ist nicht leicht, ein Bock zu sein.