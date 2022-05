Das Streiflicht

(SZ) Tatsächlich gibt es nur noch schlechte Nachrichten. Fast gewöhnt man sich daran, den Morgen mit Horrormeldungen über Krieg, Corona, Klimakatastrophe und den Niedergang der himmlischen Mächte zu verbringen. Ja, man stumpft ab. Aber manchmal, in rätselhaft hellen Momenten, regt sich eine Restsehnsucht nach dem Guten, und dann wollen der Frühstücker und die Frühstückerin was Nettes lesen, und sei es nur ein Gedicht - so verzweifelt ist die Lage. Doch auch das Lyrik-Hausbuch enthält nichts Ermutigendes, stattdessen ist von herabstürzenden Dachdeckern die Rede, von steigender Flut, illustriert mit dem furchteinflößenden Satz: "Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen an Land." Da möchte man nicht dabei sein, man möchte weg, weit, weit weg auf eine einsame Insel in der Südsee, wo es kein Internet gibt, keine Zeitung, kein Fernsehen, und wo die Palmenstrände nicht wissen, dass sie bald im wilden Meer versinken werden. Dorthin sehnt sich der Mensch, und er bräuchte nicht viel mehr als ein Telefon zum Fotografieren der Sonnenuntergänge und einen Kasten Bier.

So, und jetzt kommt der nächste Hammer: Das mit dem Kasten Bier wird schwierig. Es gibt nämlich ein Problem. Zwar ist noch reichlich Bier vorhanden, so reichlich, dass jeder aufgerufen ist, am Hinunterspülen der Vorräte mitzuwirken - aber die Flaschen werden knapp. Diesen bestürzenden Befund hat der Deutsche Brauer-Bund soeben in die allgemeine Weltuntergangsstimmung hinein vermeldet und damit signalisiert: Selbst das Schöntrinken der Lage könnte bald ein Ende haben. Schuld am Bierflaschenmangel, so Benedikt Meier vom Verband Private Brauereien Bayern, sind stark gestiegene Energiepreise, ein mögliches Gas-Embargo und die unerklärliche Marotte der Deutschen, im Sommer mehr Bier zu trinken als im Winter. Womöglich ist die Flasche mittlerweile wertvoller als ihr Inhalt, was wiederum Snobs dazu bewegt, geleerte Flaschen in Scherben zu hauen, vorzugsweise an Partystränden. Dabei hat schon der Dichter Ringelnatz auf die üblen Folgen aufmerksam gemacht: "Eine Bierflasche ging in Scherben / Am Stein am See. / Dem Manne, der sie warf / Brachte dieser Wurf Verderben."

Wie alarmierend die Lage ist, zeigt der Instagram-Aufruf einer Brauerei in Hannover: "Räumt mal bitte eure Balkons, Keller, Schuppen und WGs - wir brauchen dringend Leergut." Vermutlich lagern in deutschen Vorratskammern leere Bierflaschen im Wert des gesamten Bundeshaushalts, und das wird auch so bleiben. Die Leute wären ja schön dumm, die Flaschen herauszurücken, die jetzt schon kostbarer sind als das ebenfalls gebunkerte Klopapier und die Speiseöle. Nicht mehr lang, dann wird die kluge Anja Kohl in "Börse vor acht" sagen: Der Bitcoin war gestern, die Kryptowährung der Stunde ist - die leere Flasche im Keller.