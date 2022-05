Das Streiflicht

(SZ) Es gibt eine Menge sehr schöner Gegenden auf dieser Erde. Leider gibt es auch sehr viele Menschen, die zu diesen Orten reisen, in erster Linie, weil sie mit dem Telefon ein Foto genau da machen möchten, wo schon drei Millionen andere ein Foto gemacht haben. Wenn man also irgendwo liest, dies oder das sei "ein magischer Ort", sollte man ihn eigentlich für den Rest des Lebens meiden. Die Toskana ist zum Beispiel so eine Gegend mit solchen Orten. Südlich von Siena auf der Straße nach San Quirico gibt es eine Gruppe Zypressen auf einem Hügel, die in jedem Kalender und in jedem Internet-Guide ("da musst du hin") zu sehen ist. Weil der Toskaner als solcher zwar Touristen nicht mag, ihr Geld aber schätzt, hat man einen großen Parkplatz an der Straße vor dem Zypressenhügel angelegt. Man muss nur noch das Telefon aus dem Autofenster halten. Magisch. Ja, das Abendland wird untergehen, spätestens im Jahre 2037.