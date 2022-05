(SZ) Die Welt könnte so einfach sein. Die Erde macht es uns ja vor: Sie wird immer eine Kugel bleiben, und damit eine runde Sache ohne Ecken und Kanten. Und dieser Idee folgend, könnten doch die Menschen ihr ganzes Leben lang in der schönen grafischen Welt Strichmännchen sein. Wir alle könnten dann geradeheraus, einfach und ungekünstelt auftreten, gemalt und hingestellt von unseren Kindern, die alle ihre künstlerische Karriere als Strichmännchenmaler beginnen, es sei denn, dieses Kind ist Architekt und tritt sogleich in die Konstruktionsphase Hausbau ein. Doch um beim Normalfall zu bleiben: Im aufkeimenden kreativen Prozess wird mit all der Liebe, zu der ein Kind fähig ist, als Erstes ein Mensch gebaut: hier ein dünnes Beinchen, da noch ein Armästchen, und wo ein Ball wie ein Dach draufpasst, da passen auch runde Fenster rein sowie eine pfeildünne Nase und ein Mund so schmal und gerade, wie ihn nur die Mama macht, wenn wieder das Glas Hafermilch umgekippt ist, weil das Nutellaglas so weit rechts stand.