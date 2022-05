Das Streiflicht

(SZ) Die Zeiten sind ernst, und die Opfer, die dem russischen Volk im "Großen Vaterländischen Krieg" abgefordert wurden, waren so gewaltig, dass die daran erinnernden Militärparaden vom Spott ausgenommen sein sollten. Durch sein heilloses Tun hat der jetzige Kriegsherr Wladimir Putin diesen Respekt jedoch gründlich verspielt, und so sei denn hier von der jüngsten Moskauer Parade eine Parallele zu den rheinischen Prunksitzungen und Karnevalsumzügen gezogen und kurz der Vision Raum gegeben, Putin habe am Ende seiner Rede nicht "Hurra" gerufen, sondern "Helau". Zu Recht wird von Kennern immer wieder die enge Verbindung der beiden Sphären herausgearbeitet: Der Karneval sei als frühe Persiflage auf das Militär zu verstehen, was dann ja auch den einen so bierernst macht, ohne dass das andere eine Spur lustiger würde. Putin jedenfalls rief "Hurra", und die vielen, denen dies zum ersten Mal auffiel, mögen sich, zumindest wenn sie Berliner waren, gesagt haben: "Nanu, denk ick, ick denk nanu ..."