(SZ) Der Frühling ist traditionell die Zeit der Platzstürme. Und es scheint in diesem Jahr besonders viele davon zu geben. Am Donnerstag entlud sich ein Platzsturm in Frankfurt, nachdem die ortsansässige Sportgemeinde Eintracht das Finale der Europa League erreicht hatte. Am Samstag platzstürmte es am Abend in Gelsenkirchen, nachdem Schalke 04 die Rückkehr in die Bundesliga geschafft hatte, und am Nachmittag in Köln, weil der Effzeh nächstes Jahr Dienstreisen ins europäische Ausland unternehmen darf. Selbst ein Startplatz in der Uefa Conference League reicht in dieser Saison also für einen Platzsturm aus, was vermutlich Folge einer coronabedingten Emotionsinflation ist. Die Fans haben einiges nachzuholen nach zwei Jahren vor dem Fernseher, es juckt in den Beinen. Das Schöne ist, dass es sich bisher um gutartige Platzstürme handelt, um Ausbrüche nicht der Wut, sondern der Freude. Und die laufen erstaunlich gesittet ab. Am Donnerstag konnte man den Frankfurter Fans dabei zusehen, wie sie artig hinter der Bande auf den Schlusspfiff warteten, ehe sie das Spielfeld fluteten.

Für Sylt sind das Hoffnungsschimmer, bei aller verständlichen Sorge. Nach Frankfurt, Köln und Schalke erwarten Meteorologen heuer auch einen Platzsturm auf der Nordseeinsel (deren Fläche übrigens der Größe von 1000 Fußballfeldern entspricht). Bislang war Sylt ja durch das Meer und durch wohlweislich errichtete finanzielle Hürden vor der Masse seiner zudringlichen Bewunderer getrennt, ja geschützt. Doch das ist nun vorbei. Das 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr reißt alle Hürden ein, schüttet alle Gräben zu und begräbt das von der Punkband "Die Ärzte" gestiftete Motto der Insel ("Es ist zwar etwas teurer, dafür ist man unter sich") gleich mit. Doch Sylt muss keine Angst haben. Klar, es wird jetzt eine Zeit lang etwas voller werden auf der Insel. Und klar, von Euphorie und Alkohol angetriebene Männer in verschwitzten Fußballtrikots sind nicht gerade das Publikum, das man hier gewohnt ist. Aber sie wollen ja nichts Böses. Sie wollen nur ein Selfie mit Günther Jauch machen und Souvenirs mit nach Hause nehmen. Ein paar Quadratzentimeter echten Sylter Boden, ausgebuddelt mit dem Taschenmesser, so wie sie das vom Elfmeterpunkt kennen. Ein paar Fasern echtes Sylter Reetdach, sorgfältig aufgetrennt, so wie sie das schon an vielen Tornetzen geübt haben. Es sind keine Barbaren. Es sind Liebende. Es sind Fans.

Die feine Sylter Sommergesellschaft hat im Angesicht des Platzsturms die gleichen zwei Möglichkeiten, die auch die Fußballer des 1. FC Köln oder von Eintracht Frankfurt haben: Sie kann sich in die Katakomben flüchten, falls es unter Kampen welche gibt. Oder sie kann mitfeiern. Die zweite Möglichkeit macht auf jeden Fall mehr Spaß.