(SZ) Die Creme als solche ist ein Produkt für die Sonnenstunden des Lebens, das unterscheidet sie von der Salbe. Nach der Salbe wird gerufen, wenn Wunden oder nässende Hautkrankheiten zu heilen sind, wenn es also ein akutes Problem gibt und man deswegen besser ordentlich auf die Tube drücken sollte. Die Creme hingegen versteht das Leben auch mal zu genießen. Als Brûlée ist sie an sämtlichen Festtafeln des Landes so gern wie oft gesehen, und im Sommer gibt es sie in kleinen kühlen Kugeln an jeder zweiten Straßenecke. Man geht keinen Millimeter zu weit mit der Feststellung, dass die Creme letztlich für den idealen Aggregatzustand des Lebens steht. Weder ist sie zu hart, noch verliert sie sich in der Verwässerung, nein, die Creme ist stets anpassungsfähig, behält dabei aber fast immer ihren markanten Charakter.