(SZ) Jeden Tag wird der Mensch älter, und an jedem Tag weiß er nicht, ob er sich darüber nun freuen oder wegen der unaufhaltsamen Annäherung an den Vorruhestand den Tränennotstand ausrufen soll - und schon zieht der Mensch wieder mal Abenteuer-Bilanz. Wenn er dann zufällig den Lebenslauf von Jochen Schweizer zur Hand hat, taucht die Frage auf: Haben wir wirklich den Kitzel des Risikos bis zur letzten Neige ausgekostet? Natürlich nicht, wir anderen können uns nicht mit den Worten vorstellen, Schweizer mein Name, Extremsportler und Unternehmer, ich habe den individuellen Eventbereich vorangetrieben und bin ein Pionier des Bungee-Jumping. Allein die Vorstellung, wie oft sich jemand in die Tiefe hat fallen lassen müssen, bevor er als Pionier dieses Erlebnisses geehrt wird, mag so manchen ängstlichen Abenteuersuchenden alternativ zum freien Fall am Seil in eine Krise stürzen so tief wie eine Jochen-Schweizer-Eventschlucht.