(SZ) Manche haben ja Olaf Scholz gar nicht mehr wiedererkannt, als er am Wochenende in Düsseldorf auf der Wahlkampfbühne diese Sache mit seiner Stimme machte. "Die nennen das Schrei", hat der große Thomas Brasch einmal in einem Gedicht geschrieben, und, ja, man kann das, was Olaf Scholz da gemacht hat, Schreien nennen. Er hat Putin angeschrien, und die Pazifisten hat er auch angeschrien. Einschränkend muss man sagen, dass Scholz' Schreien eben bloß ein Scholzschreien war, also die mühsame Lautausstülpung eines gewohnheitsmäßigen Leisesprechers. Das Schreien ist ja in den vergangenen beiden Jahrzehnten ein bisschen aus der Mode gekommen. Angela Merkel hat der Politik das Schreien aus dem Mund genommen, so wie sie Hermann Gröhe einmal sein albernes Deutschland-Fähnchen abgenommen hat.