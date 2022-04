(SZ) Was gibt es Wundervolleres als einen Tag in Venedig? Wie Julia Roberts und Woody Allen in "Everyone Says I Love You" durch die Gassen schweifen, in kunstsinnige Gespräche vertieft (er freilich tat nur so, aus durchsichtigen Motiven), in der kleinen verträumten Bar am Canal sitzen? Sehr betagte Reisende behaupten hartnäckig, so sei es einmal gewesen in der Lagunenstadt; aber wir alle wissen doch, dass das Traveller-Latein der schlimmsten Sorte ist. So etwas hat es natürlich nie gegeben. Venedig bestand bereits in seiner spätbyzantinischen Zeit vor allem aus Maskenläden, Ramschboutiquen und engen Gassen, durcheilt von Besuchergruppen in Viererreihen, die unweigerlich auf entgegenkommende Vierergruppen treffen, sodass sich schon am frühen Morgen nichts mehr bewegt. Gelangt man dennoch auf den Markusplatz, wird man von Schwärmen überfütterter Tauben behelligt, die den Blick auf den Dogenpalast verdunkeln. Die Venezianer selber hatten, von den Kassierern abgesehen, ihre Stadt längst verlassen und widmeten sich viele Jahrhunderte lang der Ausplünderung fremder Küsten.