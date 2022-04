(SZ) Die Welt ist voller Idioten. Mit dieser geläufigen Weisheit verhält es sich wie mit dem Paradoxon des Epimenides, der gesagt haben soll, dass alle Kreter Lügner seien, und selber einer war. In ähnlicher Weise wäre jeder, der sagt, die Welt sei voller Idioten, selber einer, weswegen denn auch manche zu der etwas listigeren Formulierung greifen, sie seien von Idioten umzingelt. So oder so haben wir es mit "gefühlten" Wahrheiten zu tun, die nur unzulänglich "belastbar" sind. Als Joseph Hazzi vor gut 200 Jahren seine "Statistischen Aufschlüsse über das Herzogthum Baiern" herausbrachte, tat er das unter Verwendung des Gütesiegels "Aus ächten Quellen geschöpft". Für die Idiotenstatistik gab es bisher kaum ächte Quellen. Umso willkommener ist nun die Aussage des russischen Oligarchen Oleg Tinkow, der sagte, dass in Russland nur eine Minderheit den Krieg Putins unterstütze, und daraus den allgemeinen Lehrsatz ableitete: "Aber zehn Prozent jedes Landes sind Idioten."