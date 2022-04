(SZ) Es kommt, so ärgerlich das ist, immer wieder vor, dass Politiker, Journalisten und sogar Experten am Führungsstil des Regierungschefs herummäkeln, was diesen dazu zwingt, die Kritiker irgendwie dumm aussehen zu lassen. Im berühmten Handbuch "Kanzler sein leicht gemacht" sind dafür mehrere Möglichkeiten aufgeführt: Nicht übel ist die Variante, das Gemotze einfach zu überhören, wofür es in Bayern die schöne Formel "Gar ned ignorieren" gibt. Man kann aber auch grob zurückkeilen im wohlbegründeten Wissen, dass ein reichhaltiges Repertoire an Schimpfworten und Beleidigungen als Ausweis von Führungsstärke gilt. Mit ausführlich hergeleiteten, triftigen Argumenten zu kontern, bringt hingegen nichts. Kein Mensch empfängt heute noch Botschaften, welche die Twitter-Maximallänge überschreiten. Einen seltener gebrauchten, aber recht hübschen Typus der Retourkutsche hat kürzlich Bundeskanzler Olaf Scholz in einem Radiointerview präsentiert. Ampel-Kollegen und anderen Ahnungslosen, die seine Führungsqualitäten bezweifeln, beschied er: "Manchen von diesen Jungs und Mädels muss ich mal sagen: Weil ich nicht tue, was ihr wollt - deshalb führe ich!"