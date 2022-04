(SZ) Der große Jack Nicholson wird in wenigen Tagen seinen 85. Geburtstag feiern, und wenn wir uns an die besten seiner Filme erinnern, kommt uns immer wieder sein breites, mit Liebe zum sardonischen Detail inszeniertes Lächeln in den Sinn. Für dieses Lächeln einen Namen zu finden, könnte eine hübsche Aufgabe von Gratulanten sein, und natürlich ist dies bereits geschehen. Die deutsche Presseagentur kam auf den Begriff "Killer-Lächeln". Hier wiederum muss man ein paar Gramm Bewunderung von Nicholson abziehen und auf die Bewunderung der Assoziationskunst der dpa legen. Woher die Kollegen wissen, wie das Lächeln von Killern aussieht, ist ganz klar eine Frage von neidisch nörgelnden Blödianen. Das Wort passt einfach; es passt sowohl irgendwie zu Nicholson als auch in die Titelzeile der dpa-Meldung zum Geburtstag dieses tollen Schauspielers. Und wenn irgendwo "Killer" steht, kann man mit einer hohen Lesebereitschaft rechnen.