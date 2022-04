(SZ) Was waren das für unbeschwerte Zeiten, als Geistliche ihre Osterpredigt noch mit Witzen wie diesem würzen konnten: "Sagen Sie, glauben Sie an die Auferstehung?", fragt der Chef. "Ich weiß nicht", stammelt der junge Angestellte, "warum fragen Sie?" - "Weil Ihr Großvater, zu dessen Beerdigung Sie gestern frei bekamen, Sie am Telefon verlangt." Wie heiter versammelte man sich zum Osterfrühstück, wenn der Pfarrer vorher in der Kirche Folgendes zum Besten gegeben hatte: Ein Dominikaner trifft einen Trappisten, der einen Papagei auf der Schulter trägt. Fragt der Dominikaner den Trappisten: "Spricht der auch?" Sagt der Papagei: "Woher soll ich das wissen?" Scherze wie diese verstanden sich als kleine irdische Gegengewichte zu einem in der Bibel zwar ganz nüchtern erzählten, in seiner theologischen, also der heilsgeschichtlichen Dimension aber dermaßen schwer fassbaren Ereignis, dass ein paar Ablenkungen ins Banale und Alberne allseits willkommen waren.