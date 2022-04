(SZ) Es gibt Demütigungen, an denen der Mensch mindestens so lange zu knabbern hat wie eine Maus an einem 120-Kilo-Laib Emmentaler Käse. Zum Beispiel die Sache mit Tante Edeltrauds 75. Geburtstag: Edgar, ihr Neffe, fieberte wochenlang der Feier entgegen, wobei er keineswegs auf ein opulentes Mahl oder geistreiche Plaudereien spekulierte, was angesichts von Edeltrauds Geiz und der intellektuell etwas heruntergekommenen Familie auch nicht zu erwarten war. Nein, Edgar hatte ehrenwerte Gründe: Seine Sorge galt dem beträchtlichen, mit eiserner Disziplin und Skrupellosigkeit zusammengesparten Vermögen der Tante. Es würde sich lohnen, in ihrem Testament an prominenter Stelle erwähnt zu werden, dafür hätte Edgar auch Edeltrauds selbstgebackenen, an Sahara-Staub gemahnenden Sandkuchen mit verzückter Miene hinuntergewürgt. Aber es kam keine Einladung. Auch dann nicht, als der Rest der Verwandtschaft längst eine hatte und über die bevorstehende Armenspeisung klagte. Und als Edgar am fraglichen Tag noch immer ohne Einladungskarte dastand, war der Moment gekommen, die bittere Wahrheit einzugestehen: Ich bin nicht erwünscht.