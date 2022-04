(SZ) Der Überlieferung nach wurde ein Kölner Erzbischof - zu dem Job gehört von jeher eine nachgewiesene gesellschaftliche Rückständigkeit - einst im Rahmen des Stunk-Karnevals als "enne Arsch" bezeichnet. Diese spezielle Variante des Karnevals möchte diesen wieder an seine aufsässigen Ursprünge zurückführen, als die Rheinländer durch Umzüge in irren Uniformen die preußischen Besatzer verhohnepipelten; diese beobachteten das für sie völlig unverständliche Treiben mit einer Mischung aus Argwohn und Fassungslosigkeit. Jedenfalls, erwartungsgemäß nahm man die Beleidigung des Kirchenmannes in höheren Kreisen der Domstadt gar nicht gut auf, man forderte: Leistet Abbitte! So äußerten die Urheber auf der nächsten Stunksitzung zunächst Bestürzung über das eigene Tun. Man habe nicht ..., keinesfalls sei die Absicht gewesen ..., Verletzung von Gefühlen nicht intendiert ..., der letzte Redner soll mit den Worten geschlossen haben: So, nun habe man sich entschuldigt beim Herrn Erzbischof - "aber enne Arsch isser doch."