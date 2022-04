(SZ) Aus aktuellem Anlass an dieser Stelle etwas zur Geschichte des aus der Faust herausgestreckten Mittelfingers: Diese Geste ist älter als das WM-Vorrundenspiel Deutschland gegen Südkorea im Jahr 1994. Der Nationalspieler Stefan Effenberg teilte damals in den USA bei 50 Grad die Meinung der mitgereisten Fans nicht, dass die Mannschaft zu wenig gelaufen sei. Die ihm von der Tribüne entgegengebrachte Kritik beantwortete er mit dem Finger, was dazu führte, dass dies sein letztes Länderspiel war. Nach allgemeinem Verständnis signalisierte der Spieler: Verachtung. Wissenschaftler, die sich 1907 mit dem Finger beschäftigt hatten, erkannten in der Geste eher positive erotische Signale. Damals wäre Effenberg also vielleicht nicht gefeuert worden, aber damals gab es ihn ja noch nicht.