(SZ) Ohne Rituale geht es nicht im Leben. Ohne Rituale gäbe es keine Religionen, und es spricht einiges dafür, dass manche Religionen eigentlich nur aus Ritualen bestehen. Ohne Rituale gäbe es auch die Deutsche Presse-Agentur (dpa) nicht. Zu den dpa-Ritualen gehört zum Beispiel, dass um die Osterzeit in nahezu jedem Jahr mitgeteilt wird, wie es um das Schicksal der Feldhasen bestellt ist. Der Hase ist wegen seiner Eier und des Niedlichkeitsterrors der Schokoladenhersteller bekanntlich das Ostertier par excellence. Angehörige des Deutschen Jagdverbands haben nun in der jährlichen Hasenzählung festgestellt, dass es 2021 pro Quadratkilometer zwei Hasen mehr im Durchschnitt gab als im Jahr zuvor. Der zuständige dpa-Poet hat diese Jäger-Erkenntnis in das Wortbild gekleidet, ein milder Winter habe den Hasen "auf die Sprünge geholfen". Taataataataa.