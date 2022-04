(SZ) Herrschaftszeiten, dieser Winter scheint kein Ende zu nehmen. Viele Menschen in Deutschland hatten bereits ihre Daunenjacken vakuumiert, damit die verfluchten Motten nicht ihre dreimal verfluchten Eier dort ablegen. Eier, aus denen in dunklen Kleiderschranknächten eine neue Generation von Kleidermotten schlüpft, die alles zernagt und zerfrisst, was im nächsten Winter Wärme spenden könnte. Es gibt die Eisheiligen, die kalte Sophie und was nicht alles an abrufbarem Personal, das für die lang anhaltende Kälte verantwortlich sein soll. Aber zum Glück gibt es ja noch die Heizung, die von russischem Gas am Laufen gehalten wird. Aber was wird im nächsten Winter sein? Werden wir dann so mutig sein und frieren, wie es die einst woken Safe-Space-Bewohner jetzt händerasselnd prophezeien? Jene sehr empfindlichen Schneeflöckchen, die nun den Dezember kaum erwarten können, weil sie dann mit Guerillamiene endlich den Regler um drei Grad runterdrehen und tapfer gegen Putin frösteln können? Oder sind wir wieder zu streng mit den Wohlmeinenden, die nun mal der Ansicht sind, sie könnten einen Winter des Missbehagens zitternd vor Kühnheit zum politischen Fanal erklären?