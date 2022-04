(SZ) In der achtzehnten seiner "Epistulae" gibt Horaz seinem Freund Publius Lollius Maximus den guten Rat, darauf zu achten, was er sagt und mit wem er redet: Leicht könne es geschehen, dass er an eine Plaudertasche gerate, und einmal gesprochen, fliege das Wort unwiderruflich dahin, "volat irrevocabile verbum". Was es mit der ewigen Gültigkeit des Dichterwortes auf sich hat, erfährt gegenwärtig der Kölner Oberhirte Kardinal Rainer Maria Woelki, dem unterstellt wird, er habe Papst Franziskus nicht nur "alt" genannt, sondern auch "realitätsfremd". Das wollen Zeugen wortwörtlich gehört haben, wohingegen Woelki darauf besteht, nur bestimmte Ansichten der vatikanischen Bischofskongregation als "völlig realitätsfremd" eingestuft zu haben. So oder so, das Wort ist in der Welt und fliegt dahin, und "im Kreis der Liberalen" (W. Busch) wird man sich die Hände reiben, weil man ja immer schon gesagt hat, dass der Papst und mit ihm die Kirche "aber so was von weltfremd" seien.