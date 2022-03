(SZ) Der Traum des Menschen, zum Mond zu fliegen, war schon sehr alt, als Neil Armstrong am 21. Juli 1969 seinen Fuß in den kalten weißen Staub setzte und sich neben einigen gewiss bedeutenden Überlegungen womöglich für einen kurzen Augenblick auch der Frage gewidmet hatte: Wo stelle ich diese verdammte Fahne hin? Und: Werden ich und Buzz jemals wieder von diesem schauerlichen Ort zurückkehren? Keine Bäume, keine Kneipen, kein Baseball. Schade. Hätte Armstrong aber wenigstens etwas Marihuana zur Hand gehabt, hätte er rasch gemerkt, dass er und Aldrin auf diesem unbehausten Trabanten gar nicht allein sind, ganz und gar nicht. Er hätte all die Menschen und Tiere gesehen, bei denen die Frage nach einer möglichen Rückkehr zur Erde mit einem klaren Nein beantwortet werden muss. Milliarden Menschen haben nämlich schon alles Mögliche auf den Mond gewünscht: Chefs, Schwiegermütter, Ehepartner, ehrgeizige Kollegen, nachts Trompete spielende Nachbarn und dauerkläffende Hunde - für sie alle war keine Rückkehr vorgesehen.