(SZ) Die Hanns-Seidel-Stiftung ist eine Bildungseinrichtung, die der CSU nahesteht. Man merkt nicht jedem CSU-Politiker (m/w/d) an, dass die Partei eine solche Bildungseinrichtung hat. Diese Woche findet bei besagter Stiftung ein Seminar mit dem sehr seminaristischen Titel "Karl May - Dekonstruktion eines Mythos?" statt. Einerseits erkennt man daran, dass die Linken die Lufthoheit über den Seminarbetten gewonnen haben, weil jetzt schon die Rechten Konferenzen über Dekonstruktion organisieren. Andererseits ist Karl-May-Dekonstruktion fast so alt wie Karl May selbst. Schon 1910 schrieb der heute zumindest von der Jugend kaum mehr gelesene Dichter seine Autobiografie "Mein Leben und Streben", die sich sehr ausführlich mit den zahlreichen Dekonstruktionen seiner erfundenen Abenteuer auseinandersetzte. Das Dekonstruieren Mays ging, mit Ausnahme der außerordentlich dekonstruktiven Nazizeit, andauernd weiter; 1963 veröffentlichte zum Beispiel der an und für sich geniale Arno Schmidt eines seiner schlechteren Bücher, das sich mit der angeblichen Analfixierung Mays auseinandersetzte.