(SZ) In dem wohl bekanntesten Karnevalslied wird die Entscheidung gefeiert, den Dom in Kölle, also in Köln zu lassen, begleitet von der wohl rhetorischen Frage, was dieser Dom auch woanders verloren habe, das sei sinnlos oder wie man heute sagt: Das mache keinen Sinn. Nun ist die Gewitztheit dieser lyrischen Idee schon dadurch ein wenig eingetrübt, dass man die gleiche Frage in Bezug auf das Ulmer Münster, die Kathedrale von Reims und die Wieskirche stellen könnte. Sie alle sind per Beinamen an bestimmte Orte gebunden, und ihre mutwillige Versetzung wäre - ähnlich wie beim Kölner Dom - sinnlos. In Köln wird der Dom also auf jeden Fall bleiben. Nicht bleiben wird er aller Voraussicht nach im Stadtlogo der Stadt Köln, wo bislang zwei weiße Turmspitzen symbolisch vom Alleinstellungsmerkmal Kölner Dom kündeten. Nun könnte man vermuten, tobe ein Sturm der Entrüstung durch Kölle, weil die Kölner bekanntlich keinen Humor verstehen, wenn ihr kulturelles Tafelsilber (Dom und Karneval) von unverständigen Händen angefasst wird. Aber außer ein paar halblauten Einwänden von Berufsempörten ist nichts zu vernehmen.