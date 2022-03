(SZ) Wanderer, welche die 2238 Meter hohe Kellenspitze erklimmen, ahnen meist nicht, dass die Namensgeschichte des Gipfels in Abgründe führt, die so tief sind wie der Berg hoch. Von Natur aus nämlich heißt die Kellenspitze gar nicht Kellenspitze, sondern - und jetzt alle Minderjährigen und Feingeister raus aus dem Text! - ihr richtiger Name ist Metzenarsch. Selbstverständlich wissen anständige Menschen nicht, was ein Metzenarsch ist, nur der Ortsnamenforscher Wolf-Armin von Reitzenstein, obwohl ebenfalls ein anständiger Mensch, weiß Bescheid: "Metze ist die Bezeichnung für eine läufige Hündin, aber auch für ein liederliches Frauenzimmer." Bis ins 19. Jahrhundert sprachen die Allgäuer Almbauern beim Anblick der schroffen Spitze teils ehrfurchtsvoll, teils brunftig beschwingt vom Metzenarsch. Als aber die alpinistisch begabte bayerische Königin Marie bei einer Bergtour nach dem Namen des imposanten Gipfels fragte, geriet ihr Bergführer, so wird erzählt, ins Stottern. Um der Königin das M-Wort zu ersparen, erfand er die Kellenspitze - moralisch und politisch korrekt, aber nicht so anschaulich wie der alte Name.