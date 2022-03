(SZ) Wer auf die kühne Idee kommen sollte, einen "Atlas der Sehnsucht" zu gestalten, für den ist der akute Papiermangel derzeit noch das geringste Problem. Die Sehnsucht kennt unheimlich viele Ziele und jedenfalls mehr als der Sommerflugplan am Frankfurter Airport oder die deutsche Sozialdemokratie. Die Sehnsucht kennt auch mehr Ziele als Hertha BSC Berlin, wo sie ihrerseits allerdings auch ein Engagement erhalten hat und kein geringes - gebucht ist sie in ihrer traurigen Variante als "Oh Gott, hoffentlich kommt alles nicht noch schlimmer". Kein Vergleich dazu ist die starke Sehnsucht, die Herzen glühen, Kinder Wunschzettel schreiben und Sportlerinnen für Olympia trainieren lässt. Nimmt man all diese möglichen Ziele der Sehnsucht zusammen, erreicht man Unendlichkeit, und die Unendlichkeit selbst ist dann eines davon.

Nun ließe sich gewissermaßen in der Gegenrichtung wandern und fragen, wo und wie die Sehnsucht entsteht. Entlang dieser Frage ließe sich ein langer Weg gehen wie am Lauf eines bedeutsamen Flusses bis hoch zur Quelle. Irgendwann ankommen würde man auch bei Jean Paul und dessen "Selbsterlebensbeschreibung", in der es heißt, es gebe "eine Zeit der Sehnsucht, wo ihr Gegenstand noch keinen Namen trägt und sie nur sich selber zu nennen vermag". Das könnte man tun, aber dann bliebe keine Zeit für einen "offenbar liebeskranken Vietnamesen", über den die Deutsche Presse-Agentur in einer eher kühlen Ferndiagnostik gerade berichtet. "Schnelle Schritte sind der Sehnsucht Verräter", heißt es in einem Lied der Gruppe Virginia Jetzt!, im vorliegenden Fall war allerdings ein schnell schlagendes Paddel zu hören. Die Sehnsucht überwältigte einen Mann Anfang März, nachdem er seine Frau in Indien wegen der Pandemie fast zwei Jahre nicht gesehen hatte. Er flog von Ho-Chi-Minh-Stadt nach Bangkok, bekam dann kein Visum und daher keinen Weiterflug. Der Mann nahm also einen Bus zum Meer und kaufte sich ein Paddelboot. Jetzt wurde er erschöpft aufgegriffen, nicht von seiner Frau, sondern von Rangern nahe den Similan-Inseln in der Andamanensee, also in nach wie vor thailändischen Gewässern. Der Mann sei "offenbar wohlauf", schreibt die dpa, aber was heißt das schon.

War es nicht eher so, dass der Mann seinen Rettern - gerade, da sie ihn geborgen hatten - zurief, lasst los, denn "bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin"! So war es zwar nicht, so endet aber ein Gedicht von Thomas Brasch, in dem sehr oft das Wort "aber" vorkommt. Die Sehnsucht nämlich ist nicht zuletzt eine widersprüchliche Kraft, die sich auf dem Weg oft wohler fühlt als an ihrem Ziel. Manchmal ist es so kompliziert - sehr oft aber sitzt irgendwo ein geschlagener Mann herum, der sich nichts sehnlicher wünscht, als die eine Frau in die Arme zu nehmen, die er über alles liebt.