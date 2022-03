(SZ) Olaf Scholz ist ein Experte für vieles: für kurze Sätze, für hanseatisch-karg Dreinschauen, für anthrazitfarbene Anzüge, für komplizierte Angelegenheiten von Privatbanken. Ein Experte für Schnelligkeit ist er nicht. Führte er ein Tier im Wappen, wäre es nicht das Wiesel oder der Gepard, sondern eher die Schildkröte oder ein Vertreter der Folivora. Letztere werden im Deutschen bodyshamingmäßig Faultiere genannt, obwohl sie nicht faul, sondern nur langsam sind. Faul ist der Bundeskanzler nun wirklich nicht, er bewegt sich von Krise zu Krise, versucht, den Verbrecher Putin niederzustarren, und muss regelmäßig auch noch mit Christian Lindner am Tisch sitzen. Dazwischen eröffnet er mit dem hypermotorischen Elon Musk eine Autofabrik in Brandenburg. Dort sprach er den, angeblich in einem internen Papier der Stiftung Warentest bereits als besonders wuchtig eingeordneten Satz: "Deutschland kann schnell sein."