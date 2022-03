(SZ) Gesetzt den Fall, Gotthold Ephraim Lessing lebte noch, wäre Mitglied dieser Redaktion und als solches auf das heutige Streiflicht angesetzt: Er würde, witzig wie er war, dazu raten, an dieser Stelle doch einfach sein berühmtes Gedicht "Lob der Faulheit" noch einmal abzudrucken und den Rest der Kolumne - aus Respekt vor der Faulheit und in Anerkennung ihrer Verdienste um das Unerledigte - frei zu lassen. Es geht nämlich um den Tag des Faulenzens (22. März), nicht zu verwechseln mit dem Tag der Faulheit alias Faulpelz-Tag (10. August) oder gar mit dem Tag des Faultiers, der am 20. Oktober begangen wird und dieses schöne Tier als Helden des Abhängens und Energiesparens herausstreichen soll. Leider lebt Lessing nicht mehr, und so muss denn dieser Text mit Bordmitteln zu Ende gebracht werden.