(SZ) Rein juristisch betrachtet ist der Hundehalter Eigentümer und Herr seines Tiers, darf also bestimmen, was dieses zu tun und zu lassen hat, wo er ihm Auslauf gewährt und was in den Napf kommt und ... Da fällt uns ein, das geht so natürlich gar nicht, dass das Verhältnis zwischen Hund und Mensch noch vom generischen Maskulinum auf toxische Weise dominiert wird. Eigentlich müsste man korrekt von der Halteperson als Eigentümer*in der Hündischseienden sprechen; aber vielleicht führt das doch nicht wirklich weiter. Jedenfalls, für Außenstehende wirkt es doch mitunter eher so, dass der Hund den Menschen führt und ihm dabei einiges zumutet, nicht nur das Mitführen von Plastikbeuteln. Er zerrt ihn auf Wiesen, wo viele andere Hundefreunde und -freundinnen stehen, verzückt das Treiben ihrer Tiere betrachten und grundsätzlich alles besser wissen als der oder die jeweils Hinzutretende. Wie, Sie geben Ihrem Retriever kein Bio-Futter? Wir haben gemerkt, dass sich unser Balou (der beliebteste Name für Caniden) am Hundestrand auf Grado am besten erholt, Sie kennen das gar nicht? Und wenn wir das sagen dürfen, Ihr Tier scheint meinen Dackel hier auf der Hundewiese auszugrenzen, das mag ich gar nicht ...