(SZ) Thomas Manns Roman "Der Erwählte", der auf ebenso wunderbare wie wunderliche Weise das Leben des Papstes Gregorius erzählt, beginnt so feierlich und volltönend, dass dem Leser sogleich die Ohren klingeln: "Glockenschall, Glockenschwall supra urbem, über der ganzen Stadt, in ihren von Klang überfüllten Lüften! Glocken, Glocken, sie schwingen und schaukeln, wogen und wiegen ausholend an ihren Balken, in ihren Stühlen, hundertstimmig, in babylonischem Durcheinander." Am Ende der Geschichte, wenn Gregorius nach sündhaftem Treiben feierlich als Papst in Rom einzieht, bimmeln die Glocken wieder, und zwar drei Tage und Nächte lang "einhellig mit größter Gewalt". So erhebend das fromme Geläut sein mag, den Menschen geht es mit der Zeit dann doch auf die Nerven, sodass mancher ein Stoßgebet gen Himmel sendet mit der Bitte, das Gebimmel möge verstummen. Hier sieht man wieder, dass es dem gewöhnlichen Sterblichen an Einsicht in die besondere Natur heiligen Lärms mangelt.