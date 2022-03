(SZ) Um den schnellstmöglichen Einstieg in die Welt der Sportwagen zu finden, genügt es, sich vor Ohren zu führen, dass Lamborghini als Traktorfirma angefangen hat. Wie der schillernde Schmetterling aus der wattigen Motte emporsteigt, so knatterten sich die flunderflachen Grazien aus Ungetümen mit zentnerschweren Reifen und armdicken Schrauben hinaus. Sie flogen in die Sphären einer Ästhetik, die sich aus Geschwindigkeit und Benzinverschwendung zusammensetzt. Was aber bis heute an die Verpuppungszeit als Traktor erinnert, ist der Krach, den ein Lamborghini Gallardo veranstaltet, wenn der Motor angelassen wird. Und was sich für einen Lamborghini gehört, das muss erst recht für den ewigen Konkurrenten, den Ferrari, gelten: Egal wie sinnlos es ist, einen Wagen durch verkehrsberuhigte Zonen zu lenken, der schneller als 300 Kilometer fahren kann - es gab doch wenigstens immer die unüberhörbare Botschaft, wenn sich ein Ferrari oder Lamborghini in der Ferne ankündigte: Alle mal umdrehen, hier komm' ich.