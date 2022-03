(SZ) Mit der Wahrheit ist das so eine Sache. Das weiß man beileibe nicht erst seit dem Lügengott Putin und seinem Hilfsdemiurgen Lawrow ("Wir haben die Ukraine nicht angegriffen"), sondern eigentlich seitdem Menschen miteinander in Beziehung stehen. Lügen halten, meistens eher kurzfristig, den Schein aufrecht. Eine Verwandte der Lüge, ihre Nichte, ist die Selbsttäuschung. Die beginnt harmlos etwa bei Armin Laschets Überzeugung (Wer erinnert sich noch an den?) "Ich kann Kanzler", setzt sich fort über verbissenes Fantum ("1860 München ist ein guter Fußballverein") und hört nicht auf bei der großen, umfassenden Hirn- und Seelenvernebelung, deretwegen die einen Aluhüte tragen und die anderen glauben, man könne die Qualität von Geschriebenem an Klickzahlen messen. Wer in der Lüge verharrt, da sind sich alle Metaphysiker einig, wird von Gott, dem Schicksal oder dem Betriebsrat bestraft. Wer aber in der Selbsttäuschung lebt, ist zu bemitleiden, denn er (oder sie) wird nach dem unausweichlichen Ende der Selbsttäuschung schwerst enttäuscht sein.